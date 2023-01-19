“水滴作家”草間機器人出現在紐約的原因是什麽？. January. 19, 2023 07:36. by 金民 kimmin@donga.com. 頭戴鮮紅斑點南瓜的日本藝術家草間彌生（93歲）出現在美國紐約路易威登賣場櫥窗裏。她拿起筆，眨著眼睛，在玻璃窗上像畫水滴圖案壹樣移動。但是看到站在前面的人也會微笑。她不是真正的草間彌生，而是機器人。 路易威登6日公開了自2012年以後時隔11年與草間合作，包含手提包、服裝、飾品等借用她作品的450個產品的新收藏品。為了宣傳該收藏品，全世界路易威登賣場出現了獨特模樣的“草間造型物”，在社交媒體上引起了熱議。 法國巴黎懸掛著貼在建築物屋頂上，在墻壁上畫水滴圖案的巨大的草間玩偶。日本東京原宿賣場也設置了貫通1樓和2樓的草間雕塑。機器人和雕塑將紅發戴著墨鏡的草間真實地表現出來，因此很受歡迎。 壹般來說，藝術是很難理解的，被認為是能感受到壁壘的領域。當然，巴勃羅•畢加索和文森特•梵高等作家的作品隨著時間的流逝受到大眾的喜愛，但像草間壹樣活著的藝術家不僅其作品為人所熟知，而且藝術家本人的角色本身也被人所熟知的情況並不多見。 有分析認為，草間作品具有的社交媒體親和性特性起到了很大的作用。四周設置鏡子的代表作《無限鏡面室》以Instagram（照片墻）認證照勝地而聞名，在世界主美術館巡回展出，門票在預售開始的同時幾乎售罄。 帶有“#草間彌生”這個標簽的照片墻帖子足足有100萬條（以英語為準）。這遠遠高於創下拍賣最高價的其他生存作家傑夫•昆斯（44萬條）、大衛•霍克尼（32萬條）、格哈德•裏希特（18萬條）等。照片墻的曝光度雖然並不意味著作品性，但說明其具有大眾性。 大邱美術館館長崔恩珠（音）表示：“最近來到美術館的觀眾們不僅單純地觀看作品，還希望親自體驗並見面，實現壹體化”，“進入特別空間後，給人壹種我成為主人公的感覺的《無限鏡面室》等草間的作品符合觀眾的需求。”

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