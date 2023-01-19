迪士尼繼承人等205名超級富豪：“向我們征收富裕稅吧”. January. 19, 2023 07:37. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 華特迪士尼家族的女繼承人阿比蓋爾·爾迪士尼、在漫威電影中飾演“浩克”的演員馬克·魯法洛等全世界205名富豪，對聚集在世界經濟論壇（達沃斯論壇）的各國領導人表示，“現在馬上向我們征稅吧”，敦促實施富裕稅。據《衛報》等媒體17日報道，自稱“愛國百萬富翁”的富豪們向論壇與會者發送了名為“極端大富豪”的公開信，要求消除不平等現象。 他們表示：“要想維護民主、構建合作，現在需要采取更加公正的經濟措施。這個問題應是留給孩子們解決。”“解決方法很簡單。作為世界代表，妳們要對我們超級富豪征稅，現在就要開始。”他們還再次強調：“如果不立即行動，將會帶來災難。（富裕稅）是為更好的未來而進行的投資。” 他還提到了今年達沃斯論壇的主題是“在分裂的世界進行合作”。富豪們主張：“如果不挑戰分裂的根本原因，討論‘在分裂的世界中進行的合作’的‘全球精英’會議也沒有意義。” 國際救護團體“樂施會”也在今年達沃斯論壇開幕之際公開的《超級富豪報告》中表示，新冠疫情席卷全球的2020年、2021年兩年間新創造的財富的63%，即26萬億美元（約3.12億億韓元），被前1%的人拿走了。收入處於下遊90%的人賺1美元的期間，上遊1%的財產增加了170萬美元（約20.4億韓元），兩極化現象進壹步深化。

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