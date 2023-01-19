朴恒緒主帥在越南航空獲得韓國-越南航線商務艙終生使用券. January. 19, 2023 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. “這是對朴恒緒教練壹直以來付出的辛勞、獻身、光榮、勝利的感謝。” 越南國營航空公司“越南航空”向越南國家足球隊主教練朴恒緒（64歲）贈送了韓國-越南航線商務艙終生使用券（voucher for eternity）。 16日，在泰國曼谷舉行的東南亞足球錦標賽（三菱杯）決賽第2場比賽中，朴主教練率領的越南隊以0比1負於主隊泰國隊後，第二天與代表隊隊員壹起乘坐越南航空的飛機前往了越南河內。在運行中的飛機內收到機票禮物的朴教練起初對意想不到的活動感到驚訝，但聽到理由後露出了燦爛的笑容。 2017年10月就任越南國家隊主教練的朴教練在第二年舉行的三菱杯（當時是鈴木杯）上向越南贈送了時隔10年的冠軍獎杯，成為了“越南國民英雄”。在約5年零4個月的執教時間裏，他帶領球隊取得了東南亞運動會兩連冠、亞洲足球聯盟（AFC）亞洲杯8強、進軍卡塔爾世界杯亞洲區最終預選賽等。朴教練上任之前越南隊的國際足聯（FIFA）排名是第134位，現在上升到了第96位。 朴教練在三菱杯結束後結束了與越南代表隊的同行。越南國家電視臺VTC表示：“越南足協計劃舉行感謝活動。目前還沒有公布具體的日程。”朴教練計劃最長在越南停留到3月，然後回國。

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