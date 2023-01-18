韓國籃球“特級希望之星”呂俊錫將加入曾培養出斯托克頓等著名球員的“籃球名門”岡薩加大學. January. 18, 2023 07:42. by 任寶美 bom@donga.com. 挑戰美國職業籃球（NBA）舞臺的“特級希望之星”呂俊錫（21歲•照片）即將加入美國岡薩加大學（Gonzaga University）。岡薩加大學籃球隊17日在官方網站上宣布，高麗大學出身的呂俊錫已加入球隊。呂俊錫將從今年春季學期開始上課，並加入球隊訓練。但實戰比賽將從上二年級的2023~2024賽季開始進行。 身高203厘米、臂展207厘米的小前鋒呂俊錫被評價為已經具備了挑戰NBA所需的體格條件。在2021年國際籃球聯盟（FIBA）19歲以下世界杯上成為得分王（平均25.6分）的呂俊錫同年入選成人國家隊，在FIBA亞洲杯預選賽（3場比賽）中場均能拿到12.3分和4個籃板球的不錯數據。此後，呂俊錫為了參加G聯賽（NBA下級聯賽）Showcase，於去年6月退出國家隊，從高麗大學休學。 岡薩加大學雖然沒有包含在代表美國大學體育協會（NCAA）的6個職業聯賽中，但是壹支屬於分區1的西海岸聯盟的獨壹無二的強隊。自1999年馬克•菲爾上任以來，僅在西海岸聯盟就拿到了21次冠軍。在作為美國最大的大學籃球對抗賽，被稱為“瘋狂3月”的NCAA錦標賽（64強淘汰賽）上，截至上個賽季球隊已連續23個賽季晉級，2017年、2021年更是晉級決賽，成為新興的名門。本賽季，岡薩加大學隊也在NCAA全美排名第6位（16勝3負）。 歷屆畢業生中最有名的球員是曾效力於猶他爵士19個賽季，並創下NBA最多助攻（1.5806萬次）、搶斷（3265次）紀錄的傳奇球員約翰•斯托克頓（61歲）。此前，該大學所屬的NBA選秀球員共有35人，其中多曼塔斯•薩博尼斯（27歲•薩克拉門托國王）、非洲裔日本人八村塁（25歲•華盛頓奇才）等8人是NBA現役球員。

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