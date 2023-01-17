乘坐尼泊爾墜毀客機的父子“兒子放假了，本想度過美好的時光……”. January. 17, 2023 07:45. by 李基旭記者•李清娥記者 71wook@donga.com,clearlee@donga.com. “孩子的爸爸為了和放假的兒子壹起度過美好的時光，準備去（旅行）。” 16日，在尼泊爾博卡拉機場附近墜毀的飛機上，軍人劉某（45歲）的妻子A某在接受東亞日報記者電話采訪時，無法正常說話。飛機上有陸軍上士劉某和兒子（14歲）。 A某表示，前壹天看到媒體報道後認識的熟人告訴我，才得知了飛機失事的消息。她說：“（丈夫）作為軍人工作，獲得了很多獎項，工作非常努力，可以說是工作狂”，“對於家人來說，他也壹直努力成為親切的丈夫和開朗的父親。”對於兒子劉某，她強忍住淚水說，“他壹直很會說話，是個開朗的孩子。” 據悉，劉某最近在壹個團體進修了哲學人文學教育項目，在自我開發方面也下了很大功夫。該團體相關人士對壹起接受教育的同事們說：“劉某在離開之前留下了‘壹直很感謝生活，很幸福。我會把鼓勵之心當作燃料，平安無事地回來。我愛妳們’的短信”，言語之中透露著惋惜之情。 劉某的熟人在16日接受《東亞日報》記者的電話采訪時回憶說：“壹起日出登山時，他是最前面幫忙掃雪的人”，“他雖然性格沈默寡言，但總是以身作則。” 連續兩天對事故現場進行搜查的尼泊爾當局當天表示，劉某被列入了死亡者身份確認名單。目前尚不清楚兒子是否還活著。尼泊爾當局確認了72名乘客中68人的屍體，其中26人的身份已經得到確認。警方計劃在確認已找到的屍體身份後，將其移交給家人。 據當地媒體報道，尼泊爾航空當局當天確保了將成為查明事故原因的關鍵的飛機黑匣子。另外，據英國及印度媒體報道，在Facebook上發現了疑似壹名印度人在飛機內部拍攝的現場視頻。 在長達1分30秒的視頻中，有壹名乘客歡呼“太有意思了”，然後飛機突然向壹邊傾斜，之後畫面晃動，乘客們尖叫著。之後火焰持續了30多秒。 政府啟動了在外國民保護對策本部，向事故現場緊急派遣了領事協助員。政府相關人士表示：“今後在事故處理過程中，將不惜提供必要的支援。”

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