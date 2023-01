幸福可以自己決定. January. 16, 2023 07:35. . “如果妳讓生活變得美好,它就會變得美好。(Life can be beautiful if you make it beautiful.)” ―出自埃迪•傑庫(Eddie Jaku)的《世界上最幸福的百歲老人(The Happiest Man on Earth)》中 筆者是壹位研究持續消費幸福的經營學系教授。他經常思考企業和消費者的幸福價值最大化及良性循環戰略。在15年的研究和授課過程中學到的事實是“幸福經營”有明確的法則。 亞馬遜暢銷書排名第壹的《世界上最幸福的百歲老人》的作者埃迪•傑庫經歷了歷史上最遠離幸福的環境。身為德國猶太人,他在第二次世界大戰時曾有過納粹奧斯威辛集中營的經歷。父母在毒氣室全部被殺,他本人也經歷了拷問等非人的生活。這是許多猶太人因無法忍受痛苦而自殺的人間地獄。雖然經歷了這洋的不幸,但傑庫在戰爭結束後組建了幸福的家庭,取得了事業上的成功。自稱是“世界上最幸福的人”的他的秘訣是什麼呢? 幸福的秘訣就在於認識。“現在我還活著,能夠呼吸是幸運和禮物”的明確認識。還有壹個,就是對家人和朋友重要性的認知,更加充分地享受與他們的關系。在地獄般的集中營裏支撐著傑庫的生活的是對“今天的生活”的感謝,以及與朋友庫爾特之間的深厚友情等。 希望妳的生活更美好嗎?就是現在,暫時閉上眼睛,深呼吸10次吧。讓我們感受壹下與空氣壹起勇進我的鼻子裏的生命吧。還有和珍貴的家人,朋友壹起分享深厚的愛情和友情吧。幸福的正確答案不是更多的錢和物質。

