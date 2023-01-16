俄羅斯空襲烏克蘭，造成至少12人死亡，摧毀電力設施. January. 16, 2023 07:36. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 由於俄羅斯的導彈攻擊，烏克蘭公寓倒塌，造成至少18人死亡，俄羅斯空襲造成平民傷亡。英國表示，將在西方國家中率先向烏克蘭提供主力戰車。 據路透社等外電報道，據統計，當地時間14日俄羅斯發射的火箭彈落在烏克蘭第聶伯羅地區9層公寓大樓內，至今已造成至少18人死亡。73人獲救，其中40人正在醫院接受治療。烏克蘭當局推測，40多名失蹤者被壓在建築物殘骸中，預計死亡人數將會增加。 路透社報道稱，救援隊在零下的天氣裏，為了營救被埋在巨大建築物殘骸中的這些人，正在孤軍奮戰。第聶伯羅副市長米哈伊洛·裏先科表示：“被埋在廢墟下的人們正在發短信，正在停止重裝備作業，努力聽到他們發出的尖叫聲或求救信號。” 據美聯社等媒體報道，烏克蘭首都基輔和哈爾科夫等主要城市當天也響起了強烈的爆炸聲和空襲警報。由於俄羅斯對主要基礎設施的空襲，烏克蘭能源部長格爾曼·加盧申科表示，“即將到來的日子將是非常困難的時間”，表示冬季電力、供暖和水供應不可避免地出現問題。 此外，英國首相辦公室當天決定向烏克蘭支援14輛主力戰車“挑戰者2”和30多輛AS90自行火炮。此前，波蘭曾表示將提供14輛德國產重型坦克“豹突擊隊2”，但英國是第壹個表示將支援主力戰車的西方國家。

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