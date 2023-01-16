韓國政府：“不會把征用解決方案拖過春天”……岸田：“盡快解決”. January. 16, 2023 07:36. by 東京=常駐記者李尚勛、申娜莉記者 sanghun@donga.com,journari@donga.com. 日本首相岸田文雄當地時間14日就韓日關系的最大懸案——日本帝國主義強占時期強制動員受害者賠償問題表示：“與尹錫悅總統就盡快解決懸案達成壹致意見，外交當局之間正在繼續溝通，將把韓日關系恢復到健康的形態，繼續向前發展。” 此前13日，岸田在美國約翰-霍普金斯大學發表演講時表示：“將盡快解決韓日兩國間的懸案……在面臨朝鮮威脅的情況下，將加強韓美日安保合作。”分析認為，這壹表態強調了迅速解決強制動員問題的意誌。日本《讀賣新聞》分析說：“岸田首相考慮到韓國政府將公開解決方案，對解決表示了期待。” 韓國外交部相關官員對岸田的發言表示，“在上次（去年11月）韓日首腦會談中，兩國首腦就盡快解決懸案和改善關系達成了共識”，表達了繼續緊密協商的意向。 對此，15日訪問日本的韓國外交部亞太局局長徐旻廷將於16日在東京與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕舉行局長級磋商。韓國政府的方針是，既然解決方案已經初現輪廓，就強烈敦促日本采取“有誠意的措施”。 據悉，韓國政府正在討論最早將於2月中旬由尹錫悅總統訪問日本並舉行韓日首腦會談的方案。但據悉，兩國之間還沒有進行具體的協調。日本政府正在考慮邀請尹錫悅參加5月在廣島舉行的七國集團（G7）峰會。 此外，美國總統拜登13日在白宮與岸田舉行首腦會談，對日本修改國家安全戰略、明確規定擁有攻擊敵方基地能力（反擊能力）表示強烈支持。拜登表示：“以日本歷史性的增加國防支出和新國家安全戰略為基礎，我們正在實現軍事同盟現代化。美國明確表示，美國完全、周密、完美地致力於美日同盟和日本的防禦。” 拜登和岸田在美日首腦會談聯合聲明中表示：“已指示部長們加強合作，以開發和有效利用日本的反擊能力和其他（軍事力量）。”聯合聲明還強調：“印度太平洋地區面臨著從不符合以規範為基礎的國際秩序的中國行動到朝鮮挑釁等逐漸增加的威脅，強烈反對通過武力或強壓單方面改變現狀的企圖。”

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