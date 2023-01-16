“最後壹舞”朴恒緒浩將在三菱杯決賽二番戰中挑戰冠軍. January. 16, 2023 07:36. by 金培中 wanted@donga.com. 越南男子足球國家隊主教練朴恒緒（64歲）將在即將成為“告別賽”的東南亞足球錦標賽（三菱杯）上挑戰冠軍。 越南隊將於16日晚9時30分在泰國巴圖姆塔尼的塔姆馬薩特體育場與泰國隊進行決賽第2場比賽。13日，在越南河內舉行的決賽第1場比賽中，越南隊以2比2戰平對手，為了奪冠，必須要在第2場比賽中獲勝或打出3比3或更高比分的平局。如果以2比2戰平，雙方將進入加時賽，如果此後仍沒有分出勝負，將通過點球大戰決出冠軍。根據客場進球多原則，在第1場比賽中攻入2球的泰國隊，即使在第2場比賽中以0比0或1比1戰平，也可以獲得冠軍。 朴教練在被稱為“東南亞的世界杯”的本次大賽結束後，將為與越南隊的5年多同行畫上句號。朴教練表示：“雖然對泰國有利，但我們沒有理由放棄。如果我們贏球，就能立馬奪冠”，表明了必勝的意誌。 朴教練將東南亞的邊防越南訓練成了足球強國。在2017年10月上任的第二年鈴木杯（現三菱杯）上，他帶領越南隊時隔10年再次登上冠軍寶座，成為了“國民英雄”。在2022年卡塔爾世界杯即將到來之際，他還帶領越南隊歷史上首次進入了世界杯亞洲區最終預選賽。越南球迷們在樸教練最後壹場主場比賽的13日，在觀眾席上掛出了寫有“謝謝妳，朴（Thank you, Park）”的大型橫幅。 括上屆大會在內，泰國隊是奪得該賽事最多冠軍（6次）的強隊。在去年1月舉行的上屆半決賽中，泰國隊以2比0戰勝了越南隊。在去年5月舉行的東南亞運動會（SEA）決賽中，越南隊以1比0雪恥泰國隊，獲得了冠軍。朴教練帶隊的越南隊與泰國隊的交鋒戰績是1勝4平1負，勢均力敵。

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