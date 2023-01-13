大爆冷！英超排名墊底的南安普敦擊敗曼城晉級英聯杯四強. January. 13, 2023 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. 曼城隊全場比賽射正對方球門的次數為尷尬的0次，在英格蘭足球聯賽杯（以下英聯杯）8強中爆冷被淘汰出局。 11日，曼城隊在客場與南安普敦隊的2022~2023賽季英聯杯8強賽上以0比2負於對手。在最近5個賽季中，曼城隊4次在英聯杯上奪冠。相反，截止到12日，南安普敦隊在英超（EPL）排名墊底（第20位）。南安普敦隊憑借當天的勝利，自2016~2017賽季獲得亞軍後，時隔6年再次晉級英聯杯半決賽。 曼城隊將於14日與“同城死敵”曼聯隊展開聯賽德比比賽。為了休息，當天安排了核心選手坐在替補席上。聯賽射手榜首位的埃林•哈蘭德（23歲）和聯賽助攻榜首位的凱文•德布勞內（32歲）等球員被排除在首發名單之外。曼城隊在上半場初期進攻配合不默契的時候，南安普敦乘機在上半場就攻入兩球，領先對手。曼城隊在下半場第1分鐘和第9分鐘分別派出了德布勞內和哈蘭德，試圖反敗為勝，但未能扭轉局面。 據統計專門網站“Sofascore”透露，曼城隊當天的控球率為72%，遠遠超過了對手南安普敦隊。但球隊全場僅射門5次，射正球門次數0次。相反，南安普敦隊在4次有效射門中取得了2粒進球。 曾效力於職業足球K聯賽蔚山現代、全南天龍等球隊的南安普敦隊的新援米斯拉夫•奧爾西奇（31歲）在當天下半場第38分鐘替補出場，並在英格蘭賽場上首次亮相。奧爾西奇7日從薩格勒布隊（克羅地亞）轉會到了南安普敦隊。 另外，諾丁漢森林隊在與伍爾弗漢普頓隊的英聯杯8強賽上以1比1戰平後，在點球大戰中以4比3戰勝對手，涉險進入了4強。“黃牛”黃喜燦（27歲•伍爾弗漢普頓）雖然首發出場並打了80分鐘，但未能取得進球。

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