韓美將於5月舉行“應對朝鮮核攻擊的核保護傘演習”. January. 12, 2023 07:44. by 申圭鎭, 孫孝珠 newjin@donga.com,hjson@donga.com. 韓國軍聯合參謀本部和美國戰略司令部決定於今年5月實施假設朝鮮核攻擊的核保護傘運用演習。也就是說，根據核威脅、核使用臨近、核使用等朝鮮的核挑釁情況，韓美軍事當局將討論並檢查如何展開美國戰略資產等核保護傘並采取攻勢予以應對的具體方案。 國防部11日在總統室迎賓館舉行的今年業務報告中，向尹錫悅總統報告稱，今年將首次以“軍隊對軍隊”的形式舉行韓美之間為加強延伸威懾而實行的延伸威懾手段運用演習。在此之前的2月份，將先實施去年11月韓美安保磋商會議上壹致同意的韓美國防部之間定期舉行的延伸威懾手段運用演習。延伸威懾手段運用演習通常是韓美國防部有關負責人聚集在壹起，在政策領域討論應對朝鮮核挑釁各預案方案的演習，文在寅政府只在2019年和2021年進行了兩次。 因此，如果2月份舉行的延伸威懾手段運用演習是以國防政策領域為主討論核挑釁應對方案，那麽5月份將是執行實際行動（軍令）的軍隊組織首次實施延伸威懾手段運用演習，討論美國戰略資產的展開規模、水平、聯合應對等具體軍事應對方案。韓國國防部長李鐘燮在業務報告後的新聞發布會上解釋說：“可以理解為是比過去在政策水平上進行的運用演習更具體、更實質性的運用演習。將具體討論為了應對具體的威脅種類，應如何采取措施等。”政府消息靈通人士表示：“這壹措施是為了提高延伸威懾的執行力，展現尹錫悅政府的意誌。” 對此，尹錫悅在當天公開的美聯社采訪中表示：“（今年）有延伸威懾手段運用演習，也有實際啟動核投放手段的演習。”也就是說，隨著戰略轟炸機或核動力潛艇等美國核投放戰略資產在韓半島實際展開，韓國軍方將更加頻繁地實施比原來更加強化的聯合演習。 韓國軍方還報告說，今年下半年將發射偵察衛星1號，成為應對朝鮮核武器和導彈威脅的“殺傷鏈”的“眼睛”。韓國軍方期待，到2025年為止，如果5顆800公斤級偵察衛星依次安放在地球軌道上，那麽在原本依靠美國偵察衛星的朝鮮挑釁征兆探測領域，韓國軍隊自身的力量將得到大幅加強。同時，韓美計劃，自2013年以後時隔10年再次修改針對性遏制戰略，該戰略將反映朝鮮今年提升的核武器、導彈開發情況等，成為作戰計劃等方針。

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