地獄般的世道. January. 12, 2023 07:38. . “生活在天堂的人們沒有必要考慮地獄。但是我們壹家五口人生活在地獄裏，想到了天堂。”這是曹世熙寫的《搗蛋鬼射出的小球》中的文章。這部小說描寫了20世紀70年代韓國社會的階級不平等，讓人想起了19世紀法國畫家奧諾雷•多米埃所畫的《三等列車》。 畫作展示了嚴冬三等列車上的風景。在狹窄、寒冷、骯臟的車廂內部，遊客們坐在堅硬的木制長椅上。在最前排，衣衫襤褸的家人並排而坐。左邊的年輕媽媽抱著嬰兒。孩子醒了就要打開上衣餵奶了。中間的奶奶雙手緊握著籃子，沈浸在深深的思緒中。右邊的少年可能是累了，頭垂下來打瞌睡。孩子的爸爸沒有看見。 雖然多米埃因尖銳地諷刺權力者或資產階級的畫而飽受折磨，名揚四海，但他的關心始終放在社會弱勢群體身上。他透徹地描寫了工人、洗衣工、藥販等城市貧民的憂郁心理。他也是勞動者的兒子，壹生艱難地生活著，所以好像對處境相似的人產生了同情心。成為畫家後也通過漫畫或插圖維持生計。多米埃以三等列車為主題開始畫畫是在40多歲，病得很重後在經濟上、肉體上最困難的時期。以同樣的主題畫了3幅，這幅畫是最後壹幅作品，完成度也最高。但是激進是不受歡迎的，這幅畫是在多米埃去世壹年前才公開的。 如果說曹世熙將矮人象征為城市貧民，那麽多米埃則將列車描繪為階級不平等的象征。惡劣的三等車廂是比喻窮人生活的地獄般的世界。畫中的家人能夢到天堂嗎？男孩長大後能坐頭等車廂嗎？我們社會的不平等比那時好嗎？很難做出肯定的回答。

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