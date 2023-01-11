繼德國之後，比利時也將“推翻脫核電”. January. 11, 2023 07:42. by 李彩完記者 chaewani@donga.com. 原計劃到2025年為止使用核能發電的比利時決定將主要核電站的運行時間再延長10年。俄羅斯為對抗西方制裁而實施“能源武器化”，導致歐洲能源危機擴大，20年前宣布脫離核電站政策的比利時也回到了核電站。 據路透社等外電9日報道，比利時首相亞歷山大•德克羅當天表示，已與核電站運營公司達成協議，延長本國7座核反應堆中最新型核反應堆多爾4號機組和蒂昂州3號機組等2座核反應堆的運轉時間。負責比利時全部核電站容量35%的兩座核電站原計劃在2025年停止運行，但現在計劃完成必要檢查後，從2026年11月開始再運行10年。德克羅總理在記者會上說明了背景：“延長兩個核反應堆的運轉時間對於保障能源安全來說是非常必要的。” 此前，比利時曾於2003年宣布“到2025年為止，將分階段停止所有核電站的運轉”。實際上，多爾3號機組去年已經進入了廢棄程序。但是，去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，為應對美國等西方制裁，俄羅斯減少了前往歐洲的天然氣供應，使整個歐洲的能源危機達到高潮。比利時電力當局曾警告說，如果不延長核電站的運轉時間，2026年至2027年冬季電力將嚴重不足。 壹直站在脫核電前沿的德國、瑞典也正在延長核電站的運轉時間。德國決定在今年4月之前啟動去年全面中斷的剩下的3座核電站。本月3日，瑞典首相沃爾夫•克裏斯特松向法國總統馬克龍表明了購買法國2座核反應堆的意向。

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