“脫北”作家“無線”舉辦祈願讀書和平的展示會. January. 10, 2023 07:59. by 趙은아 achim@donga.com. “脫北”作家“無線”（音）在德國慕尼黑附近舉辦傳遞和平信息的個人展。 韓國、日本、德國文化藝術家團體“藝術5”表示，“無線”在本月7日至29日在德國慕尼黑附近的沃爾夫拉茨豪森昆斯特圖姆舉行個人展“無限（Grenzenlos）”。“無線”出生於朝鮮，1998年越過圖們江，經由中國、老撾等地於2002年進入韓國定居；2007年畢業於弘益大學美術學院繪畫系，2009年畢業於弘益大學美術研究生院繪畫系。 為了不讓留在朝鮮的家人受到傷害，“無線”在沒有公開實名和臉部的情況下進行作品活動。他起名“無線”，意思就是“沒有線”，其中包含了祈求休戰線消失的希望。他此次舉辦的是個人展也包含了這壹意思。這是他第三次在德國舉行個人展，展示84件作品。從2008年起，他不僅在國內，還在美國、德國、澳大利亞、中國等地壹直舉辦個人展。他用讓人聯想到朝鮮政治宣傳品的強烈色彩和巨大的韓語文字傳達著和平的信息。 “藝術5”共同代表劉在賢（音）介紹說：“通過此次展覽，創作人‘無線’展示了戰爭與和平之間的界線，展覽將包含他在（與俄羅斯進行戰爭的）烏克蘭難民進入的德國和正在進行戰爭的歐洲土地上看到的混亂的美感表現。”

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