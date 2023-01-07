韓國政府著手檢查擴音器設備，以應對重啟對朝廣播. January. 07, 2023 07:38. by 全珠英記者、申圭鎮記者 aimhigh@donga.com，newjin@donga.com. 記者6日獲悉，韓國政府正式著手檢查設置在最前方的對朝擴音器設備。韓國政府正在考慮，如果朝鮮用無人機侵犯領土等進行重大挑釁，將停止2018年簽署的《9·19南北軍事協議》效力、重啟對朝擴音器廣播。作為事前工作，政府著手對擴音器設備進行檢查。 韓國政府相關人士當天在與《東亞日報》的通話中表示：“（為應對重啟廣播）正在整備現有的對朝擴音器廣播設備等。這是為了未雨綢繆。”韓國政府認為，如果9·19協議停止效力，禁止對朝揚聲器廣播等的現行《南北關系發展法》（又稱《禁止對朝傳單法》）相關條款的處罰依據也將消失，因此從法律上來看，重啟廣播就沒有了障礙。 據悉，韓國政府正在優先檢查過去在最前方部隊設置對朝擴音器的場所。但據悉，目前還沒有追加購買新裝備。韓國政府另壹名相關人士表示：“政府同時還在判斷，（除侵犯領土外）如果朝鮮發射洲際導彈等導彈或進行核試驗等（重大）挑釁，是否也要恢復廣播。” 韓國總統室相關人士表示：“（如果朝鮮發起挑釁）尹錫悅總統的決定將中止9·19協議的效力，根據國家安全保障會議的判斷，將采取重啟對朝擴音器廣播的程序。”

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