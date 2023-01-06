“攔截2萬美元的俄羅斯無人機，需要50萬美元的導彈”……烏克蘭面臨高價武器困境. January. 06, 2023 07:44. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 據美國《紐約時報》當地時間3日報道，烏克蘭為攔截俄羅斯的無人機而使用的最尖端防空導彈系統等費用太高，因此陷入了苦惱之中。這意味著，雖然知道擊落廉價無人機時使用的導彈非常昂貴，但由於沒有可以立即代替的武器，所以陷入了收支平衡的“困境”。 俄羅斯最近活躍使用的伊朗產自爆無人機每架只有約2萬美元（約2400萬韓元）。相反，烏克蘭為了攔截而正在使用的美國尖端地對空導彈“國家先進地對空導彈系統（NASAMS）”的價格高達50萬美元（約6億韓元），相當於25倍。在美國支援先進地對空導彈之前，烏克蘭軍隊主要使用的前蘇聯產“S-300”導彈也是14萬美元（約2.8億韓元）。 《紐約時報》認為，雖然最近烏克蘭成功阻止了俄羅斯的無人機空襲，但目前的情況並不完全有利於烏克蘭。也有人分析說，俄羅斯想要的就是這種烏克蘭越發射導彈赤字就越大的局面。 不過，也有人指出，為了保護人命及基礎設施，只能忍受赤字。美國智庫“戰爭研究所”研究員喬治·巴羅斯表示：“要想保護發電站等主要基礎設施，只能使用昂貴的防空導彈。”負責烏克蘭軍隊戰略咨詢的馬耳他咨詢公司代表阿特姆·斯塔羅西克也表示：“導彈的價格比修理發電站便宜。拯救人的生命也很重要。” 西方了解到這種情況，正在增加對烏克蘭的武器支援。據法新社等媒體報道，法國總統馬克龍4日在與烏克蘭總統澤連斯基的通話中承諾支援“AMX-10RC”輕型裝甲車。這是西方首次向烏克蘭支援裝甲車。澤連斯基表示感謝說：“有妳的領導力，我們更接近勝利了。”

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