權性東不參加黨代表競選……親尹派：“好像與總統室有交流”. January. 06, 2023 07:44. by 金俊日記者、權九龍記者 jikim@donga.com,9dragon@donga.com. 相當於“尹核關（尹錫悅總統核心有關人士）”大哥的國民力量黨國會議員權性東5日宣布不參加全黨大會黨代表（黨首）選舉。有分析認為，親尹（親尹錫悅）陣營的黨權候選人實際上可能就單壹化為金起炫議員。現在，羅卿媛、劉承旼兩名前議員是否參選將成為黨權競爭格局的最後變數。 權性東當天在國會召開記者會宣布不參加競選。他說：“如果總統的親信進入黨領導層，黨員擔心黨的運營及議會選舉公推可能會產生不必要的誤會，因此決定欣然接受輿論。” 權性東原本甚至物色了競選小組辦公室，壹度暫時決定6日左右發表參選宣言。據悉，權性東當天還對決定幫助自己的議員們說：“很抱歉沒能提前告訴妳們（不參加競選）。” 對於權性東突然不參加競選，執政黨內部出現了“是不是尹心（尹總統的意思）起到了作用”的氛圍。親尹陣營壹名人士表示：“據我所知，權議員昨天（4日）與總統室進行了某種交流。”也就是說，繼已經宣布參加競選的金起炫之後，如果權性東也加入黨權競爭，親尹選民的意向可能會有所分散。總統室相關人士表示：“權議員經常與總統通話，權議員為了尹錫悅政府的成功，以白衣從軍的心態選擇了不參加競選。” 此外，親尹核心人物張濟元議員與金起炫攜手組成“金張聯盟”，也是權性東不參加競選的背景之壹。但是權性東表示：“這不是與總統討論的事項，而是我自己做出的決定。”另外，對於是否支持特定候選人，他表示：“不想支持誰。” 但是親尹議員們表示：“親尹黨權候選人實際上已經由金議員整理交通。”當天下午，金起炫作為演講者出席“國民力量黨松坡乙”黨協委員會新年問候會，親尹議員的學習聚會“國民共感”所屬議員有20多人參加。 隨著親尹陣營的交通整理，羅卿媛是否參選成為全黨大會對陣表的變數。羅卿媛在各種輿論調查中處於領先地位，她是否參戰，不僅對親尹選民的意向，對最終投票成功與否也會產生影響。但是，羅卿媛當天也對參選相關提問表示：“我會均衡地考慮各種問題。”如果劉前議員參選，“親尹對非尹（非尹錫悅）”的對立可能會激化。 隨著全黨大會選舉管理委員會將候選人登記時間定為2月初，其他候選人的動向也在加快。尹起炫當天在慶北龜尾前總統朴正熙的故居宣布參加黨代表競選。安哲秀議員正在考慮整頓選舉陣營後，下周內宣布參選的方案。

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