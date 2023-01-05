貸款和存款的利率分別達到8%和4%……新官治與銀行貪欲的聯手. January. 05, 2023 07:54. . 進入新年以後，貸款利率也急劇上升。以前天為基準，五大商業銀行的住宅擔保貸款變動利率為5.25%-8.12%，上端超過8%。壹年內上漲3個百分點以上。住宅擔保貸款利率上升至8%左右，是自2008年金融危機後14年來的第壹次。雖然目前適用最高利率的貸款者並不多，但8%左右的利率日常化只是時間問題。部分銀行的變動利率下端也大幅上漲，因此，如果利率低於7%，根本無法獲得住宅擔保貸款。 相反，銀行定期存款的年利卻下降到了4%出頭。就在去年11月中旬，各商業銀行還推出了年利率5%左右的存款商品，展開了吸引顧客的競爭。但是此後，韓國銀行的標準利率上調也出現了存款利率反而下降的奇怪現象，5%左右的商品銷聲匿跡。 貸款、存款利率逆行，受金融當局接連介入市場的影響很大。當局壹開始要求銀行界克制上調存款利率，但接連受到“無法控制貸款利率，只控制存款利息”的批評後，每周親自檢查貸款利率趨勢，抑制上調。在市場利率持續上升的情況下，當局介入存款、貸款市場，導致了利率歪曲現象。 看當局臉色、把損失轉嫁給顧客的銀行界也很難避免指責。各銀行對當局提出的抑制貸款利率的要求采取消極應對措施，同時積極下調存款利率，以獲取自身利益。在去年的利率上升過程中，各銀行也以比存款利率更快的速度上調貸款利率，創下了歷史最高值40.6萬億韓元（1月-9月）的利息收益。銀行的存貸利率差在去年第三季度末為2.46個百分點，是8年來的最大值，但最近因利率逆行，預計會進壹步擴大。 背負4790兆韓元債務的家庭和企業、個體戶們正因急劇增加的貸款利息而飽受痛苦。獲得住宅擔保貸款的人已經處於將年收入的60%以上用於償還本金和利息的處境。今年，由於嚴重的經濟蕭條和高利率、高物價，他們的痛苦越來越大，銀行界應該克制過度的利益追求，共同分擔痛苦和克服危機。金融當局也應該停止過度的市場介入，為弱勢群體擴大包容性金融，並加快支援有限企業和家庭的軟著陸的速度。

한국어