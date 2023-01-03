大企業與中小企業首次共同舉辦新年會，要壹同突破經濟危機. January. 03, 2023 07:49. . 大韓商工會議所和中小企業中央會昨天共同舉辦經濟界新年問候會。代表財界和中小企業的兩個團體壹起舉行新年會尚屬首次。包括三星、現代等五大集團總裁在內，大企業和中小企業的500多名主要人士齊聚壹堂。出席者們強調相生說：“大企業和中小企業要團結在壹起，戰勝經濟危機。” 共迎新年的經濟界的覺悟可謂非常。它們把今年的經濟狀況定義為“大威脅時代”等，嚴寒期來臨的危機意識很高。主要企業已經具備了緊急經營體制，並采取了擠幹毛巾水平的緊縮經營。首席執行官和經濟團體負責人們的新年賀詞中也共同包含了“危機”和“挑戰”等關鍵詞。“不變化就會死”，要求變化和革新的聲音接連不斷。 韓國今年的經濟增長率預計將停留在1%左右。由於核心出口產品半導體生產的驟減等原因，去年韓國的貿易收支赤字增加到472億美元，創下了歷史最高紀錄。很難預測持續9個月的赤字行進何時會停止。據悉，今年的出口將比前壹年減少4.5%。在裁員寒風中，預計連新就業者也會下降到去年的十分之壹。 對外情況也非常嚴峻。國際貨幣基金組織總裁預測，隨著美國、中國、歐盟的“前三”都放緩，“今年世界經濟將更加困難”。她警告，新冠疫情導致中國經濟下滑將產生負面影響。能源和原材料價格持續走高，在通貨膨脹的情況下，主要國家的中央銀行正在預告利率的進壹步上漲。韓國企業很難在國內外任何地方找到突破口。 為了應對史無前例的復合危機，迫切需要所有經濟主體的合作。特別是，如果帶頭出口的大企業和支撐這些出口的中堅、中小企業不齊心協力，就很難度過風波。應該通過相生的效率性和競爭力強化來突破這壹難關。大企業援助合作公司建設智能工廠等嘗試開始取得成果，這令人鼓舞。從今年開始，供貨單價聯動制等大、中小企業間的相生政策也將正式推進。應該加倍努力，盡量減少副作用，尋找共同發展的出路。越是艱難的道路，越要壹起跑才是答案。

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