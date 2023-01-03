感冒藥限購進入倒計時，藥店：“供應減少，購買咨詢增加”. January. 03, 2023 07:51. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 據調查，首爾市內壹線藥店的感冒藥供應減少，而購買咨詢卻在增加。中國國內新冠確診感染者劇增後，出現了囤積感冒藥的征兆，韓國政府表明了限制人均感冒藥購買量的方針。 《東亞日報》2日對首爾市鐘路區16家藥店進行了考察，結果顯示，大多數藥師擔心地表示，“感冒藥供應比平時減少”，並自發地限制大量購買。 某藥店職員A某說：“從三四天前開始，60、70多歲的老人來買感冒藥，少則5份，多則10份。詢問（原因），說是‘看到中國新冠疫情擴散的新聞後，感到不安，想買了分給家人’。”在韓中國人也有囤貨的動向。A某說：“如果中國人要10份感冒藥，就只賣1、2份。" 部分藥店不斷有人詢問能否大量購買。惠化洞附近的藥店職員B某說：“上周發生了兩次看似外國人的客人詢問‘最多能買幾份’的事情。當問到大量購買時是否可以打折時，回答說‘不會大量賣給個人’。”另壹家藥店職員C某也表示：“最近有顧客打電話詢問感冒藥能賣多少。”某藥店職員說：“制藥公司沒有提供感冒藥，也沒有可以囤積的量。” 不過，到目前為止，還沒有壹家公司表示因搶購而感冒藥斷貨。部分藥店門口貼著“建議購買感冒藥等呼吸道相關醫藥品（普通藥）3天到最多5天的量”的告示。政府將於本周確定並公布限制感冒藥銷量的時間和對象等詳細內容。

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