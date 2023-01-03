為應對朝鮮威脅，韓國軍方將創建“核武器-大量殺傷性武器應對本部”. January. 03, 2023 07:52. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 為應對朝鮮的核武器和導彈威脅，韓國軍方2日成立了“核武器-大規模殺傷性武器應對本部”。軍方計劃以應對“核-大”本部為母體，最早於明年創建總指揮對朝殺傷鏈（先發制人打擊）等韓國型三軸體系的戰略司令部。 韓國軍方表示，成立“核-大”本部將成為大幅加強針對朝鮮核威脅高度化等多種威脅的遏制和應對態勢的契機。陸軍少將朴厚成（音，陸軍士官學校第48期）被任命為首任“核-大”本部長。“核-大”本部是在現有聯合參謀本部戰略企劃本部下屬的“核武器-大量殺傷性武器應對中心”中增加信息、作戰、戰鬥力、戰鬥發展功能後擴張而成的。隨著“核-大”本部的創立，聯合參謀本部組織從情報、作戰、戰略企劃、軍事支援本部等4個本部體制改編為5個本部體制。 聯合參謀本部議長金承謙在當天的創建儀式上表示：“希望‘核-大’本部在加強我軍遏制和應對朝鮮核武器和導彈威脅的能力和態勢方面發揮中樞作用。”軍方相關人士表示：“‘核-大’本部將主導韓國型三軸體系的發展，綜合運用網絡、電子光譜、宇宙領域的能力。特別是作為戰略司令部的母體部隊，計劃通過運營及驗證，推進創建最適合我國戰略環境的戰略司令部。” 戰略司令部將全權負責殺傷鏈、韓國型導彈防禦體系、大規模懲戒報復等韓國型3軸體系，並指揮“玄武”系列彈道導彈、F-35A隱形戰鬥機、裝有潛射彈道導彈的3000噸級潛水艇等對朝戰略資產的作戰。

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