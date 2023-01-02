“物價暴漲，零食也減少”，鯽魚餅和紅薯等冬季特需品消失. January. 02, 2023 07:33. by 李智潤記者 leemail@donga.com. 烤紅薯、鯽魚餅等冬季代表性零食受到了物價暴漲的直接打擊。由於經濟蕭條，零食支出也減少，很難享受像以前壹樣的冬季特需，或通貨膨脹持續，大部分材料價格上漲，很難輕易打開錢包。 1日，據韓國農水產食品流通公社（aT）透露，以去年12月30日為準，10公斤板栗紅薯的批發價為3.06萬韓元，比往年（3.4061萬韓元）下降了10.1%。對不必要的零食緊扣錢包的氛圍產生了影響。流通業界相關人士表示：“忠南、全南等主要生產地區接連遭受春旱、夏季暴雨等災害，種植面積比前壹年有所減少，但由於消費萎縮，需求減少幅度更大。” 冬季的美味鯽魚餅也成了很難輕松購買的零食。據韓國物價信息以全國30個城市的180多家攤販為對象進行的調查結果顯示，今年2個鯽魚餅的價格達到了1000韓元。與5年前以1000韓元的價格能購買到3、4個鯽魚餅相比，價格翻了近壹番。這主要是因為5種主材料價格平均暴漲49.2%。外國產紅豆800克價格為6000韓元，比5年前（3000韓元）翻了壹番（100%），面粉（47%）、食用油（33%）、液化石油氣（LPG•27%）、白糖（21%）等價格也紛紛上漲。 在寒冷的天氣裏喜歡吃的農水產品價格也呈上升趨勢。制作水蘿蔔辛奇（韓式泡菜）使用的越冬蘿蔔每20公斤的批發價為1.44萬韓元，比往年（1.1457萬韓元）暴漲25.7%。露地柑橘（5公斤）的價格為1.664萬韓元，比往年（1.3777萬韓元）上漲了20.8%。最近席卷濟州的暴雪、寒流等產生了影響。大型超市買家表示：“隨著濟州產農作物種植地的覆蓋，農戶作業困難，供應減少”，“所幸收成比較好，如果氣溫上升，價格將恢復正常。” 適合作為零食煮著吃或做湯的土豆價格也上漲了。20公斤土豆的批發價為4.746萬韓元，比往年（4.0895萬韓元）上漲了16%。在水產品中，1公斤幹海帶的價格為1.346萬韓元，1公斤牡蠣的價格為1.472萬韓元，分別上漲了11.9%和14.8%。

한국어