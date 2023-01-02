尹錫悅：“與貴族工會妥協的企業，政府援助將區別對待”……暗示將遭受損失. January. 02, 2023 07:33. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統1日表示：“推進轉變為以職務為中心、采取績效工資制的企業和與貴族強硬工會妥協、被埋沒在論資排輩系統的企業，政府在援助方面應進行區別對待。” 尹錫悅當天在龍山總統室發表的新年賀詞中表示：“首先要通過勞動改革帶動我國的經濟增長。”尹錫悅表示：“沈淪於維持既得權和利益尋租的國家沒有未來，不能再推遲關系到大韓民國未來和未來世代命運的勞動、教育、年金‘三大改革’。”尹錫悅曾把執政第二年的今年闡述為“三大改革的元年”，這壹次作為改革動力提出了“與既得權的鬥爭”。 總統室相關人士表示：“在勞動改革中，民主勞總是既得權。”雖然尹錫悅在新年賀詞中沒有明確提及，但實際上將民主勞總規定為貴族強硬工會，並表示與工會妥協的企業在政府援助方面將遭受不利益。尹錫悅表示：“將在靈活改變勞動市場的同時，確立勞資及勞勞關系的公正性。將改善勞動市場的雙重結構。勞動改革的出發點是‘勞資法治主義’。” 作為全球經濟復合危機的解決方法，尹錫悅提出了出口和新的未來戰略技術，並強調：“將所有外交的中心放在經濟上，直接負責出口戰略。”“啟動海外訂單500億美元項目，將把基礎設施建設、核電站、軍工領域培養成新的出口動力。要把貿易金融擴大到歷史最大規模的360萬億韓元，將動員所有政策力量。”

한국어