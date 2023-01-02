告別歐洲賽場，C羅正式加盟沙特利雅得勝利俱樂部. January. 02, 2023 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. “進球機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（38歲）將身穿沙特阿拉伯職業足球俱樂部利雅得勝利（又稱阿爾納斯爾）的隊服。 利雅得勝利俱樂部去年12月31日通過球隊官方推特表示：“與世界頂級球員C羅簽約了。”具體條件尚未公開。據英國《衛報》等媒體報道，合同期限到2025年夏天為止，年薪高達2億歐元（約2703億韓元）。 加盟新東家之後，C羅將超越足球選手中目前年薪最高的基利安•姆巴佩（25歲•巴黎聖日耳曼），成為該領域的第壹名。據美國經濟專刊《福布斯》透露，姆巴佩的年薪為1.067億英鎊（約1630億韓元）。C羅在2021~2022賽季效力曼聯隊（英格蘭）時年薪為2002萬英鎊（約305億韓元）。C羅將在利雅得勝利俱樂部發揮相當大的影響力。美國CBS體育報道稱，“C羅擁有選任主教練的權力。利雅得勝利可能會成為羅納爾多FC。” 這是C羅首次在亞洲踢球。2002年，C羅在裏斯本競技隊（葡萄牙）首次進入職業聯賽，此後先後效力於曼聯、皇家馬德裏（西班牙）、尤文圖斯（意大利）等豪門俱樂部。C羅從去年夏天轉會市場開始就與切爾西（英格蘭）、那不勒斯（意大利）等多家歐洲豪門俱樂部進行了接觸。但是，沒有壹家俱樂部對引進C羅表現出興趣。C羅表示，“希望能夠體驗到其他國家的新聯賽。我會和隊友們壹起幫助利雅得勝利取得更大的成就。” 利雅得勝利俱樂部已經享受到了引進C羅的效果。 英國《每日郵報》報道說：“宣布引進C羅後，在沙特阿拉伯利雅得的阿爾納斯爾紀念品銷售場，為購買C羅球衣的球迷絡繹不絕。”截至1日下午5時，利雅得勝利隊的粉絲數也從83萬人增加到約515萬人，增加了5倍以上。 亞洲足球聯盟（AFC）通過官方社交媒體表示：“歡迎C羅來到亞洲足球。”去年利雅得勝利隊在聯賽中排名第二，未能獲得今年亞足聯冠軍聯賽的參賽權。如果今年獲得聯賽冠軍，球隊將出戰2024年亞足聯冠軍聯賽。亞足聯冠軍聯賽4強球隊將在東亞、西亞地區分別篩選出兩支球隊。在決賽中，各區最強的球隊將爭奪最終的冠軍獎杯，以主客場形式進行比賽。如果利雅得勝利隊進入決賽，則有可能與K聯賽球隊交鋒。

한국어