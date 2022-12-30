仁川機場免稅店開始招標，新事業者將從明年7月開始運營. December. 30, 2022 07:39. by 鄭順九記者 soon9@donga.com. 仁川國際機場免稅店招標項目於29日開始。預計免稅企業今後將根據旅客人數支付租金。 仁川國際機場公社29日發布了包含上述內容的選定第壹航站樓、登機樓、第二航站樓免稅事業權運營事業者的招標公告。競標對象包括5個普通事業權（63個賣場，2.0842萬平方米）、2個中小、中堅事業權（共14個賣場，3280平方米）等共7個。 仁川機場計劃在明年2月22日之前接受投標提案書，選定中標者。據悉，新事業者將從明年7月開始運營。 壹般經營權分為香水、化妝品和酒類、香煙（2個）、時裝、飾品、精品（2個）、精品（1個）。2個中小、中堅事業權以所有項目為對象。合同期限基本為10年。 仁川機場計劃在第二航站樓東西側的出境處建設仁川機場首個復式免稅店，吸引大規模名牌精品店加盟。另外，事業者偏好度下降的登機樓和第壹旅客航站樓內的非效率賣場減少了約3300平方米，第二旅客航站樓賣場面積從1.0208萬平方米增加到1.3484萬平方米。 租金體系從繳納固定租金的方式轉變為“旅客租金”的形式。這是將機場旅客人數乘以事業者提議的旅客單價來計算租金的方式。仁川機場表示：“可以應對新型冠狀病毒感染擴散等旅客驟減狀況。”

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