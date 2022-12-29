金玟哉身價暴漲，進入TOP11人陣容. December. 29, 2022 07:38. by 金正勛記者 hun@donga.com. “金迪克”金瑉載（26歲•那不勒斯隊）成為最近壹年內轉會市場價值提高4倍以上的球員名單中的壹員。 歐洲轉會專門媒體“轉會市場”根據位置選定2022年壹年市場價值（轉會費標準）上漲幅度最大的足球選手，組成了TOP11人陣容。以4-4-2陣型為基礎，金玟哉的名字登上了中後衛的位置。 去年12月，“轉會市場”推測金玟哉的轉會費為650萬歐元（約87億韓元）。今年12月，金玟哉的轉會費時隔1年上漲了2850萬歐元，定為3500萬歐元（約472億韓元）。今年1月和9月分別上漲到900萬歐元和2500萬歐元的金玟哉的轉會費，再加上球員在卡塔爾世界杯上的活躍表現，在3個月內上漲到了3500萬歐元。 像金玟哉壹樣在世界杯上表現出色的選手們的轉會費也大幅上漲。包括葡萄牙前鋒拉斐爾•萊奧（23歲•AC米蘭）在內，西班牙中場加比（18歲•巴塞羅那）、法國中場楚阿梅尼（22歲•皇家馬德裏）、克羅地亞中後衛約斯科•格瓦迪奧爾（20歲•萊比錫紅牛）、阿根廷中場恩索•費爾南德斯（21歲•本菲卡）、巴西前鋒安東尼（22歲•曼徹斯特聯隊）等人在最近1年間轉會費上漲了5000萬歐元（約675億韓元）。 預計歐洲頂級俱樂部將在明年1月開啟的轉會市場上積極引進在世界杯上表現出色的球員。英格蘭足球超級聯賽（EPL）、德甲、法甲等聯賽將於當地時間明年1月1日至1月31日開啟轉會市場。意大利足球甲級聯賽和西班牙足球甲級聯賽的轉會市場將於明年1月2日至1月31日開啟。 那不勒斯隊主教練盧紮諾•斯帕萊蒂（63歲）於明年1月宣布：“絕對不會將金玟哉賣給其他球隊。”今年7月，身穿那不勒斯隊服的金玟哉的合同簽到了2025年6月。根據合同，從明年夏天轉會市場期間的7月1日開始，將啟動為期半個月的“金玟哉的買斷（未經所屬球隊的同意，可以轉隊的最低轉會費）”條款。據悉，金玟哉的違約金為5000萬歐元（約675億韓元）。

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