尹錫悅：“不要害怕朝鮮核武器，要切實懲罰挑釁”. December. 29, 2022 07:38. by 申晋宇, 全主榮 niceshin@donga.com,aimhigh@donga.com. 尹錫悅總統28日表示：“不能因為朝鮮有核武器就害怕或猶豫。”此前，針對朝鮮無人機挑釁，韓國軍方“應對不力”的爭議愈演愈烈，他在與幕僚們的會議上做出了上述表示。尹錫悅表示：“對於朝鮮的任何挑釁，都要進行徹底的懲戒報復，這是遏制朝鮮挑釁的最強有力的手段。” 在這種情況下，韓國政府當天公開了獨立的印度太平洋戰略報告。報告中還包含了“構建以規範和規則為基礎的印太地區秩序”等9個重點推進課題。這是韓國首次提出全面地區戰略。 印太戰略是隨著美中矛盾激化，以美國為中心制定的戰略。集中牽制中國的性質非常濃厚，因此如何界定對華關系備受關註。 韓國政府首先在印太戰略中將中國定義為“實現印太地區繁榮與和平的主要合作國家”，並表示“將實現更加健康成熟的韓中關系”。他還提出了“不針對或排除特定國家的包容性構想”作為印太戰略藍圖。 韓國政府將自由、法治、人權等作為印太戰略的核心要素，與主張“價值外交”的美國步調壹致。但是從整體上看，與之前發表印太戰略的美國、日本等相比，包容中國的立場相對較強。韓國政府壹名高層人士表示：“不得不考慮與最大出口市場中國的關系等。”部分人指出，在制定具有強烈牽制中國性質的“印太戰略”的同時不刺激中國，本身就留下了今後同時受到美中雙方批評的余地。

한국어