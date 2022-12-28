在世界杯賽場上表現活躍的荷蘭新星加克波將加盟英超利物浦隊. December. 28, 2022 07:39. by 金東昱 creating@donga.com. 身穿荷蘭隊球衣在卡塔爾世界杯上表現活躍的科迪•加克波（23歲•埃因霍溫•照片）將穿上英格蘭足球超級聯賽（EPL）傳統豪強利物浦隊的球衣。 荷蘭職業足球埃因霍溫隊27日表示：“與利物浦就加克波的就轉會問題達成了協議。在完成轉會之前，加克波將前往英國辦理必要的手續。”合同費和期限等具體內容尚未公開。埃因霍溫俱樂部團長馬瑟爾•布蘭茨表示：“對我們球隊來說，這是壹筆創紀錄的轉會。”埃因霍溫隊此前的最高轉會費紀錄是2019年轉會到意大利那不勒斯的伊爾文•洛薩諾（27歲）的4500萬歐元（約609億韓元）。 英國廣播公司（BBC）推測，加克波的轉會費預計為4000萬~5000萬歐元（約541億~677億韓元）。加克波是今年轉會費上漲最多的球員之壹。據歐洲轉會專門媒體“轉會市場”透露，今年1月，加克波的轉會費估計為2200萬歐元。世界杯結束後，轉會市場推測的加克波的轉會費高達6000萬歐元。壹年內上漲了3800萬歐元。 加克波在卡塔爾世界杯小組賽上每場比賽都能斬獲進球，包辦了荷蘭隊5粒進球中的3粒。在荷蘭足球史上，加克波是第壹個在3場小組賽中全部取得進球的球員。荷蘭隊在8強賽上以2比2戰平後，在點球大戰中輸給了最後的世界杯冠軍阿根廷隊，被淘汰出局。 埃因霍溫青年出身的加克波從2018年開始活躍在職業賽場上。本賽季，加克波共參加了荷蘭足球甲級聯賽（第壹級聯賽）14場比賽，攻入9球，助攻12次。在進球和助攻方面都排在聯賽首位。在歐洲足球聯盟（UEFA）歐羅巴聯賽上，他5場比賽攻入3球、助攻2次，帶領球隊進入了16強。

한국어