外媒：“20日間，中國人口18%的2.48億人感染新冠”. December. 26, 2022 07:48. by 金祺容 kky@donga.com. 據美國彭博社等媒體報道，中國當局在非公開內部會議上推算，僅本月就有約2.5億人感染新冠病毒。 彭博社、英國《金融時報》和香港《明報》25日援引21日非公開舉行的中國國家衛生健康委員會內部會議資料報道說：“據推算，本月1日至20日，中國14億多人中約18%的2.48億人感染了新冠病毒。”《金融時報》報道說：“該內容是由國家疾病預防控制局副局長孫陽發表的。” 彭博社報道說：“在當天的非公開會議上，據推算，僅20日壹天，中國全境就有3700萬人感染。”中國政府當天正式公布，壹天新增確診患者為3049人。 中國政府7日廢除只要出現1名確診患者就封鎖相關地區的“新冠動態清零”政策前後，新冠確診患者劇增，但當局沒有對外公開。如果中國當局的推算正確，那麽在短短20天內，就相當於世界上確診人數最多。美國疾病控制預防中心當地時間23日表示，3年間美國累計確診人數正式超過了1億人。 據彭博社報道，中國政府計劃從明年1月開始廢除對從海外入境的人的強制隔離等，完全開放邊境。這樣壹來，包括韓中兩國在內，來往於中國和世界的人員交流將進壹步擴大。

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