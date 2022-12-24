“有沒有那種改變壞人的奶奶角色？”. December. 24, 2022 09:13. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “如果想寫我的年齡，就叫我‘數千歲’吧。” 這是演員金惠子會見記者時說的話。如果飾演角色，就要完全成為“那個人”的她表演十分投入，好像真的過著那樣的生活壹樣。 1961年作為KBS公開招聘第壹期演員出道，在《田園日記》（1980~2002年）、《媽媽生氣了》（2008年）、《母親》（2009年）等電視劇和電影中活動了60多年的演員金惠子。 這本書是繼《用花也不能打》（2004年）之後時隔18年推出的書，講述了她對演技人生的告白。該書由編輯采訪作者，並以作者的日記、采訪報道等為基礎制作草稿後，由作者重新修改的方式完成。 作者記得的最初舞臺是6歲。當時延世大學醫科大學學生們表演的話劇《生命的祭壇》中，她飾演被狗咬死的孩子。名字叫惠子。之後在電視劇《住在清潭洞》、《耀眼》中作者飾演的角色名字都是本名惠子。作者在講述這個故事時說：“演技就是我。” 資深演員選擇作品的基準是什麽？“即使角色在人生的束縛中飽受痛苦，但其中也能看到針眼般的希望嗎？”她說，“即使徘徊在生活的底層，也會觀察那裏有沒有希望，有沒有演繹希望的地方。我努力尋找明天的故事，並把它演繹出來。” 實際上，每當遇到困難時，她都會通過投入作品來戰勝困難。“我認為上帝壹定會給每個人帶來壹種才能。”她死前想扮演的角色是“改變壞人的奶奶”。因為作者相信人與世界和愛情的力量，所以才能說出這樣的話。

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