朝野政黨圍繞梨泰院國政調查展開心理戰……在野黨：“部長應對不力”VS 李祥敏：“屬於系統問題”. December. 24, 2022 09:12. by 金恩智記者 eunji@donga.com. 國會梨泰院慘案國政調查特別委員會23日以行政安全部和首爾龍山區廳為對象進行了第二次現場調查。在野黨議員們指責說，慘案發生時，包括行政安全部部長李祥敏在內的政府相關人士應對不佳，助長了損失。但執政黨議員們則指出了制度的死角地帶。朝野之間展開了心理戰。 當天上午，調查特委會在首爾市鐘路區政府首爾大樓舉行了行政安全部現場調查，李祥敏和災難安全管理本部長金星鎬等出席了調查。在野黨幹事金教興議員指出：“行政安全部部長在慘案發生時就應該立即成立中央災難安全對策本部，卻是總統指示後才組建對策本部。不需要接受總統的指示，應該自行啟動，這是錯誤的。” 李祥敏對此針鋒相對地表示：“中央災難安全對策本部不是解決分秒必爭的問題的地方，屬於緊急救助控制團長的消防局長指揮現場采取應急措施才是最重要的，中央災難安全對策本部並不重要。”共同民主黨議員尹建永（音）表示：“災難控制塔在1個小時內沒有接到報告，情況非常嚴重。這是系統的問題，還是部長的問題?”李祥敏答道：“這是系統的問題。” 執政黨以“因制度不完善而產生的問題”為宗旨提出質疑，側應了李祥敏的主張。國民力量黨議員趙秀珍（音）問道：“梨泰院慘案是多重密集的人潮事故，根據現行法律，這種類型行政安全部部長可以指揮對策、預防措施嗎?”李祥敏答道：“災難安全法上並非如此。”趙秀珍說：“那麽，韓國作為法治國家，不能做沒有法律義務的事情，應該通過立法完善監督和牽制警察廳和消防廳的必要性。” 執政黨還主張，由於文在寅政府時期制定的災難安全報告方針，報告給部長被推遲。國民力量黨議員朴成民（音）問道：“在消防廳直接向部長報告之前，要經過4個階段才能交給秘書。那是什麽時候制定的（方針）?”李祥敏答道：“這是2021年制定的。好像是在前任部長、前任行政安全部部長全海澈時期制定的。”

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