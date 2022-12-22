“世界杯效果”讓五人制足球場熱火朝天……冬季淡季預約比去年多出壹倍. December. 22, 2022 07:42. by 宋振浩記者 jino@donga.com. “踢足球壹點都不覺得冷！” 17日上午，記者來到首爾恩平區某室內足球場。在早晨氣溫降至零下10度的嚴寒中，李夏彬（9歲•首爾龜山小學3年級）笑著說道。當天，在該室內足球場舉行的“兒童足球教室”上，12名小學3年級學生在教練的指導下練習傳球和射門。 在2022卡塔爾世界杯上，韓國國家足球隊時隔12年戲劇性地進入16強，國民對足球的關註進壹步提高。首爾市內五人制足球場雖然處於淡季的冬天，但擠滿了前來踢球的小朋友和成人愛好者。 李某的父親李京日（39歲•首爾恩平區）表示：“夏彬可能是因為看到孫興慜選手的傷病鬥魂後感觸很深，所以立誌長大後壹定要成為足球運動員。” 足球教室壹結束，五人制足球場上就展開了五人制足球比賽。上班族姜山（29歲•首爾鐘路區）說：“看著阿根廷足球選手梅西的腳法，我不知不覺熱血沸騰”，“召集朋友們幾個月後，終於踢了壹場球。” 金俊吉（60歲•首爾西大門區）也表示，在觀看卡塔爾世界杯時，想起了喜歡踢足球的少年時光，所以來到了室內足球場。金某說：“因為想踢足球，身體發癢，所以向弟弟學習了預約球場的方法”，“和兒子輩的年輕人壹起踢球，得到了很多生機勃勃的年輕氣息。” 足球熱潮通過統計數據也得到了確認。今年11月，在首爾市公共服務預約系統中登記的60多個室內足球場使用件數為2903件，比去年11月（1607件）增加了81%。截止到13日，這個月共有2458件。 首爾市相關人士解釋說：“隨著世界杯的盛行，受保持社交距離措施解除的影響，室內五人制足球場遊客比去年有所增加。”室內足球場預約平臺企業相關人士表示：“冬季本來是淡季，但由於世界杯效果，預約需求並沒有減少。”

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