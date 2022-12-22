多套住宅購置稅也將放寬……廢除“重課稅3種套餐”. December. 22, 2022 07:42. by 崔惠? herstory@donga.com. 繼放寬對多套住宅擁有者的綜合房地產稅、轉讓所得稅後，尹錫悅政府決定放寬所得稅。政府還允許此前禁止的規制地區內多套住宅擁有者貸款。預計到明年，文在寅政府為了控制房價對多套住宅擁有者征收的“重課稅3種套餐”將全部消失。 副總理兼企劃財政部長秋慶鎬21日公開了《2023年經濟政策方向》，並表示：“為了防止高利率、心理萎縮導致房地產市場硬著陸，將全面轉換規制模式。”政府決定首先放寬對多套住宅擁有者適用的購置稅重課稅率。目前，適用於調整地區兩套住宅擁有者的8%稅率，將降低與壹套住宅擁有者相同的1%-3%。三套住宅擁有者將適用4%的稅率，調整地區三套住宅以上擁有者和四套住宅以上擁有者將適用6%的稅率，而不是現行的12%。 預計明年5月結束的多套住宅擁有者轉讓所得稅重課排除措施將延長壹年，至2024年5月9日。明年適用於壹套住宅擁有者財產稅的公平市場價額比率將比目前的45%更低。公平市場價額比率是綜合房地產稅或財產稅時乘以課稅標準的比率，越低稅金負擔就越小。 政府決定恢復到2020年事實上已經廢除的住宅租賃事業者制度，重新進行中小型（專用面積85平方米以下）公寓的長期（10年）租賃住宅登記。政府還決定解除多套住宅擁有者的貸款限制，在限制地區允許住宅擔保認定比率（LTV）達到30%。但是，放寬房地產所得稅等相當多的房地產政策需要修改相關法律，因此必須得到在野黨的協助。在野黨目前公開反對放寬針對多套住宅擁有者的所得稅。

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