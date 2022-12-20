美國人捐贈日本帝國主義強占時期交易韓國文物的賬簿. December. 20, 2022 07:31. by 李素研記者 always99@donga.com. “我手中有記錄從20世紀30年代開始20年間交易韓國文化遺產的外國人名單的賬簿。如果韓國在研究等方面需要的話，可以帶走它。” 從1958年開始作為美軍軍務員在韓國生活了30多年的羅伯特•馬蒂利（97歲）今年年初聯系了文化遺產廳下屬的國外所在文化遺產財團。居住在美國俄勒岡州的他表示“我剩下的時間不多了”，並邀請財團研究員們前往他的家中。也就是說，要求調查研究自己此前收集的1946件韓國文化遺產。 在正式進行研究的6月，財團實態調查部專員金倫勇（36歲）最後壹次訪問馬蒂利先生的住宅時，馬蒂利拿出了壹本筆記本說：“這是壹次都沒有公開過的東西，現在我拿給妳看。”這是1936年至1958年在首爾中區太平路營業的“薩繆爾•李•古代美術商店”顧客賬簿，密密麻麻地記錄著當時交易的韓國文化遺產品目和交易者等。 “我壹看到就感覺到這不是壹般的東西。這是可以了解海外所在韓國文化遺產是何時、如何流失的資料。我對馬蒂利先生說‘這是追蹤國外文物的重要史料’，他馬上表示會捐贈給韓國。”（金專員） 財團19日表示，包括該顧客的賬簿在內，收到了馬蒂利收藏的60份當代文化遺產相關史料。經營古代美術商店的薩繆爾•李留給他的賬簿上詳細記錄了超過670件的韓國文化遺產交易目錄。金主任表示：“如果研究交易賬簿，就能掌握海外韓國文物的流失途徑，對研究和回收有很大幫助。” 塞繆爾•李的賬簿上也有引人註目的人物。他就是克服殘疾的世界級社會福利企業家海倫•凱勒（1880~1968年）。據記載，他在日本帝國主義強占時期的1937年7月為演講和演說訪韓，在古代美術商店中購買了書案（書桌）。 對韓國文化遺產有著深厚感情的馬蒂利在2016年將1725年制作的朝鮮佛畫《五佛圖》返還給韓國。該作品是1970年在首爾鐘路區壹家古董店購買的作品，2014年捐贈給美國波特蘭博物館的過程中，被查出屬於全南順天松廣寺，後來被盜。馬蒂利在得知該文物是非法運出的消息後，向大韓佛教曹溪宗捐贈了該文物，他說，“現在知道了真相，真是萬幸。”

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