美日即將修改防衛合作方針……美軍和自衛隊將推進軍事壹體化. December. 20, 2022 07:32. by 東京=常駐記者李尚勛 sanghun@donga.com. 美國和日本可能會根據日本“能夠先發制人攻擊敵方基地”的明文規定，著手修改兩國間防衛合作方針。日本媒體報道說：“美日兩國將實現‘軍事壹體化’。” 日本時事通訊社19日報道稱，以修改國家安全戰略等安保三大文件為契機，將與美國正式進行協商，“雖然期待能起到美軍對中國和朝鮮遏制力的補充作用，但在軍事方面，美日壹體化將進壹步推進。”美日軍事壹體化是指，以日本擁有“攻擊敵方基地能力”為契機，美軍和日本自衛隊實際上就像壹支軍隊壹樣行動。 日本新設了綜合指揮自衛隊的統合司令部，並推進改編自衛隊，讓統合司令與美軍協調戰鬥力運用。與韓美聯合司令部所在的韓國不同，日本自衛隊不是正式軍隊，因此至今沒有統率美日兩軍防衛力量的正式機構。 美日兩國還計劃修改規定韓半島及臺灣發生緊急情況時軍事作戰及後方支援程序等的“美日共同應對計劃”，因此不能排除今後日本根據朝鮮的挑釁程度介入韓半島的可能性。 美國從可以減輕東亞安全負擔的角度出發，對此持歡迎態度。但是，日本保守陣營也擔心，日本為了確保遏制力而擁有攻擊敵基地的能力，可能導致日本會意外卷入戰爭。 日本廣播協會（NHK）報道稱，壹艘中國海軍測量艦19日上午抵達日本鹿兒島縣南部的日本領海內，時間大約為3個半小時。這是中國海軍測量艦今年以來第五次在日本領海航行。

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