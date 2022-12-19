李在镕會見寶馬首席執行官，“加強與寶馬的電池合作”. December. 19, 2022 07:39. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 三星電子會長李在镕與寶馬首席執行官奧利弗·齊普塞會面，探討了電裝（汽車電氣、電子設備）領域的合作方案。 據三星電子方面18日透露，李在镕與三星SDI社長崔允浩等三星管理層壹起，於17日上午在仁川永宗島寶馬駕駛中心與齊普塞等寶馬管理層舉行了會議，決定鞏固合作。李在镕表示：“很高興能與寶馬壹起合作，今後將繼續加強兩家公司的合作。”齊普塞也表示：“寶馬集團對與韓國汽車及最尖端技術企業的合作感到非常自豪，三星是非常重要的合作夥伴之壹，僅與寶馬最新技術力集中的‘i7’壹起合作就具有很大的象征意義。” 在當天見面之前，李在镕參觀了適用三星SDI最尖端電池組“P5”的寶馬最新旗艦電動車“New i7”P5電池是集鎳含量88%以上的“高鎳”等最尖端材料技術於壹體的產品。與現有的電動汽車電池相比，能源密度高出20%，材料費節約20%以上。 三星和寶馬從2009年電動汽車電池合作開始，2014年共同開發材料及技術等，正在擴大協同效應。李在镕從初期階段開始就與寶馬管理層進行交流，建立信賴關系，主導了合作。從2013年上市的i3到2015年的i8、去年的iX和i4等寶馬環保電動汽車上，均搭載了三星SDI的高性能電池。 三星在2016年收購哈曼，2018年將“半導體中心的電裝零部件”選定為未來新成長事業等，將電裝事業選定為集團主力產業並加以培養。李在镕在6月結束歐洲出差後表示，“能夠切身感受到汽車業界的劇變情況”，可見其關心程度之高。李在镕還持續與現代汽車集團會長鄭義宣進行交流等，正在摸索與多種合作夥伴公司在電裝領域的合作。

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