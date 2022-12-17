現代汽車美洲區副總經理：“如果因IRA損失擴大，有可能重新討論美國佐治亞州工廠投資”. December. 17, 2022 07:13. by 華盛頓=文炳基 常駐記者 weappon@donga.com. 現代汽車高層負責人15日（當地時間）表示：“如果因美國《通貨膨脹削減法案》（IRA）對韓國產電動汽車補貼的差別導致現代汽車的損失擴大，有可能重新討論對美國佐治亞州電動汽車工廠的投資。” 現代汽車華盛頓事務所負責政府業務的副總經理（副社長）羅伯特•胡德當天在美國智囊機構伍德羅•威爾遜中心主辦的研討會上表示：“如果（美國國內電動汽車）銷量不增加，那麽（佐治亞州）工廠在經濟上是否妥當的問題將開始出現。”當被問到“現代汽車是否有可能因為IRA而取消或減少對佐治亞州電動汽車工廠的投資”時，胡德副社長表示：“這是我們公司需要繼續關註的經濟決定。” 美國法制處副部長助理出身的胡德副社長表示：“如果不能實現雇傭及生產目標，在佐治亞州將被罰出場”，“如果因IRA繼續損害現代汽車的成長，我們只能認真判斷今後我們將何去何從。”他還說，“墨西哥的人工費和生產費等壹切都很便宜。公司是否再次討論這種可能性還有待觀察。” 但他表示，美國市場非常重要，起亞的佐治亞工廠和現代汽車的阿拉巴馬工廠非常成功，“現代汽車不想離開美國。我們的要求是，不要以美國想要的投資為由進行懲罰。” 現代汽車總公司就胡德副社長的發言表示：“因為美國市場非常重要，所以這是為了強調公平競爭而做出的決定”，警惕擴大解釋。現代汽車的佐治亞州電動汽車專用工廠已經在兩個月前舉行了開工儀式，以2025年竣工為目標開始施工。

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