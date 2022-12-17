世界杯奪冠概率：阿根廷50.2% vs 法國49.8%. December. 17, 2022 07:13. by 黃奎引 kini@donga.com. 這種程度的話，可以說只有時間知道勝者。國際足聯（FIFA）排名第三的阿根廷隊和排名第四的法國隊將於19日0時在盧塞爾體育場展開2022卡塔爾世界杯決賽，在決賽來臨之際，大部分體育統計公司和博彩企業預測雙方的力量“勢均力敵”。 在本屆世界杯之前預測比賽結果的體育專門統計公司“Opta”預測，阿根廷隊在這場比賽中獲勝的概率是50.2%，法國隊獲勝的概率是49.8%。雙方僅相差0.4個百分點。在包括平局（29.9%）在內的比賽勝敗預測中，阿根廷為35.1%，法國為35.0%，差距縮小到了0.1個百分點。 英國體育博彩公司“威廉希爾”也將兩國的賠率定為相同的7鱷4。這意味著預測兩國的勝率相同，為36.4%。在奧地利“Bwin”中，兩國的賠率也相同，為2.70（預想勝率37.0%），美國《Scissors體育書》開出的兩國的獲勝賠率也是壹樣的，為+175（預想勝率36.4%）。 在代表各國的“射手”裏奧內爾•梅西（35歲•阿根廷）和基利安•姆巴佩（24歲•法國）中，更多的人認為梅西會進球。英國“Skybet”預測梅西的得分概率為36.4%，姆巴佩的得分概率為16.7%。在美國“Bet MGM”上，梅西也以22.2%的支持率領先於姆巴佩（20%）。 梅西（出場570分鐘）目前與姆巴佩（出場477分鐘）並列大賽射手榜首位（進球5粒），但只有進球才能獲得“金靴獎（射手王）”。因為相關規則規定，在進球數相同的情況下，會給出場時間更少的球員頒發金靴獎。 到目前為止，在世界杯舞臺上共進行了3次對決的兩國在決賽中相遇尚屬首次。1930年烏拉圭世界杯和1978年阿根廷世界杯小組賽時，阿根廷隊獲勝，但4年前俄羅斯世界杯時，法國隊在16強賽上以4比3獲勝，並最終登上了冠軍寶座。而在整體A級比賽（國家對抗賽）相互交戰成績方面，阿根廷以6勝3平3負占據優勢。

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