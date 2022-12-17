“不是妳們的錯”……悼念梨泰院遇難者. December. 17, 2022 07:13. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “再見，我的孩子。前院和後園裏……” 梨泰院萬聖節慘案發生第49天的16日上午10點，在首爾市鐘路區曹溪寺大雄殿前院。犧牲者李誌漢（音）的母親趙美恩（音）登上舞臺，拿著麥克風唱了搖籃曲，向兒子告別。 當天，趙某代表遺屬朗讀了寫給遇難者的信，並表示“我還沒有申報誌漢的死亡，希望能夠重生在最安全的國家，無憂無慮地幸福。”趙某在讀信時失聲痛哭，場內到處傳來了哭泣聲。 大韓佛教曹溪宗社會福利財團當天為紀念梨泰院慘案遇難者的靈魂，舉行了“10月29日慘案遇難者追悼慰靈祭（七七）”。在零下7度的嚴寒中，150多名遺屬和500多名佛教信徒參加，祭壇上放上了經遺屬同意的78人的靈位。其中67人還有遺像。首先進行了意味著遇難者人數的158次敲鐘，接著進行了祈禱死去的靈魂出生在好地方的“薦渡儀式”。 曹溪寺總務院長真愚（音）大師通過追悼法文表示：“我們所有人都是相互聯系的，我的事情就是妳的事情，妳的事情就是我的事情，應該給靈駕（意為靈魂的佛教用語）和家人以無限的安慰。”曹溪寺青年會長李秀敏（音）通過追悼詞表示：“在那裏不是妳們的錯。希望大家忘記所有的痛苦，在沒有痛苦的地方安息。” 法文結束後，遺屬們依次登上祭壇，在遺像前低首。面對遇難者遺像，部分遺屬放聲大哭，部分遺屬神情失落。接著，舉行燒毀遇難者靈位和衣服的“燒奠”儀式後，遺屬們的痛哭聲充滿了大雄殿前院。 10月29日梨泰院慘案遇難者家屬協議會副代表李正民（音）表示：“即使是為了國家的未來，也要讓有責任的人進行真正的道歉，直到他們下定決心今後不再發生此類慘案為止，（遺屬們）將壹直在壹起。” 此外，韓國大學生進步聯合的6名會員當天白天進入首爾永登浦區國民力量黨分部，要求參與梨泰院慘案國政調查及與該黨緊急對策委員長鄭鎮碩面談等，被警察逮捕。

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