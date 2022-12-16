“高爾夫皇帝”和“高爾夫女皇”的兒子並肩站在果嶺上. December. 16, 2022 07:36. by 姜泓求 windup@donga.com. “高爾夫皇帝”和“高爾夫女皇”的兒子將並肩站在球場上。 這是從18日開始在美國佛羅裏達州奧蘭多麗思卡爾頓高爾夫俱樂部（72桿）舉行的為期兩天的活動大會（邀請賽）“PNC錦標賽”上觀眾們將會看到的奇景。 “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（47歲•美國）連續第3年與兒子查理（13歲）出戰該賽事，“高爾夫女皇”安妮卡•索倫斯坦（52歲•瑞典）也表明了與兒子威爾•麥基（11歲）壹共參加的意向。2019年索倫斯坦作為首位參加該大賽的女性職業選手，到第二年為止連續兩年與父親組隊。 從1995年開始的該比賽，大滿貫賽事或球員錦標賽冠軍和沒有職業資格證的球員的家人將兩人組隊參賽。兩人全部開球後，用落在更好位置的球進行下壹輪比賽的“最佳球位”方式進行。 索倫斯坦的兒子威爾是本次大賽參賽者中最年輕的選手，他被索倫斯坦稱為“高爾夫狂”，對高爾夫的熱情非常高漲。今年8月，威爾還參加了US兒童世界錦標賽。索倫斯坦發表出戰感言說，“雖然知道戰勝對手會很困難，但我們度過愉快的時間，思考高爾夫的意義比分數更重要。”她還補充說：“（威爾和查理的比賽）將成為給同齡孩子們帶來靈感的機會。” 連續3年踏上賽場的查理的精湛技術也是球迷們的壹大看點。參加第壹年獲得第7名的伍茲隊在去年的第2輪比賽中，連續11個洞抓下小鳥球，獲得了亞軍。最近，伍茲在被問及查理的球技時表示：“雖然不想說，但我會承認。幾周前，查理的開球距離給我還遠。” 此外，在11日舉行的活動大賽“The Match”上與伍茲展開對決的1993年生摯友喬丹•斯皮思、賈斯汀•托馬斯（以上美國）等也將分別與父親組隊出戰該賽事。女子高爾夫世界排名第2位的內莉•科達（24歲•美國）也將與捷克網球明星出身的父親彼得（54歲）壹起參賽。本次比賽的冠軍獎金為20萬美元（約2.6億韓元）。

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