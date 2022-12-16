執政黨領導層有望在聖誕節前制定新選舉規則……“由100%黨員投票選出黨代表”. December. 16, 2022 07:36. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 國民力量領導層正在考慮在聖誕節25日之前，把下屆黨代表（黨首）選舉方式改為“100%黨員投票”的方案。雖然黨內“非尹錫悅”陣營強烈反對徹底取消普通國民輿論調查的方案，但初選和再選議員15日接連召開座談會，壹致支持黨領導層的方針。 緊急對策委員長鄭鎮碩當天在緊急對策委員會會議上表示：“世界上沒有壹個國家為了全黨大會的決策而采取輿論調查，因為這是詢問全黨大會黨員意見的場合，而不是詢問國民支持度的場合。”這暗示了將普通國民輿論調查比重從現行的“黨員投票70%、普通國民輿論調查30%”減少到“黨員投票100%、普通國民輿論調查0%”的可能性。鄭鎮碩表示：“黨的前途應由黨員決定，從今天開始，將制定忠實於全黨民主原則的全黨大會規則修正案。” 國民力量黨緊急對策委員會計劃在聖誕節之前結束全黨大會規則的變更。據悉，黨領導層還討論了將普通國民輿論調查減少到10%的方案，但最終還是決定“100%黨員投票”。此前，緊急對策委員會委員金杏（音）等主張：“像美國壹樣，黨員100%現場投票是正確的。” 國民力量黨初選、再選議員們當天也舉行了各選手座談會，為黨員投票100%變更助了壹臂之力。李仁善（音）議員在初選議員懇談會結束後會見記者時表示：“雖然也有意見認為改變規則不合適，但大多數人認為應100%進行黨員投票。”鄭占植（音）議員也在再選議員會晤後表示：“大多數議員提出了100%按照黨員的意願組成黨領導層的意見。” 但是，反對“100%黨員投票”的意見仍然存在，預計陣痛還會持續下去。正在準備挑戰黨權的尹相炫（音）議員當天在KBS廣播中表示：“共同民主黨在上次代表競選時，（黨員和輿論調查的比率）是7.5比2.5。我們怎麽能比共同民主黨民心比例少呢？”前黨代表李俊錫（音）也通過臉書表示反對修改規則。他說：“想要剪掉第壹名，把第五名送進大學的瞬間，那就是自我矛盾。”

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