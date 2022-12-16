殘疾人團體阻止“全殘聯”示威……“全體殘疾人挨罵”. December. 16, 2022 07:36. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 15日，其他殘疾人團體阻止了全國消除殘疾人歧視聯合會（簡稱全殘聯）乘坐首爾地鐵進行示威的活動。該團體向全殘聯抗議說：“不要使人們對殘疾人的認識變壞。” 當天上午8點左右，“爭取地鐵運行正常化的殘疾人聯盟”所屬的10多名殘疾人站在地鐵4號線三角地區殘疾人電梯前，阻止了約10名全殘聯會員下地鐵站臺。該團體最近由首爾市、京畿道的多個地區殘疾人團體組成。 當天參與地鐵正常化聯盟行動的首爾市城北區殘疾人團體相關人士在與《東亞日報》的電話通話中表示：“不想讓殘疾人之間產生矛盾，所以壹直忍著，但由於全殘聯的胡作非為，全體殘疾人都在挨罵，所以采取了行動，不能再發生給努力維持生計的市民帶來不便的示威。” 地鐵正常化聯盟阻止示威抗議後，全殘聯的部分會員利用其他交通工具前往新龍山站後，乘坐地鐵回到三角地區，從上午8時40分左右開始舉行了乘坐地鐵的示威。全殘聯代表朴京錫（音）等部分會員後來在新龍山站與他們會合，前往首爾站等地，繼續進行示威。朴京錫說：“他們阻止我下到站臺，他們說‘不知道為什麽要進行地鐵示威’，但他們並不是不知道（原因），好像只是為了阻止我們抗議。” 首爾交通公社相關人士表示：“在全殘聯會員們在乘坐地鐵的過程中，地鐵運行雖然有延遲，但由於時間短在5分鐘以內，所以沒有實施不停車通過。”由於前壹天的全殘聯示威，列車被推遲，公社方面沒有讓列車停靠站臺，而是讓列車在三角地區過站通過。

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