預算案都還沒處理……朝野政黨議員紛紛前往海外. December. 15, 2022 07:57. by 李允泰記者 oldsport@donga.com. 據悉，朝野政黨未能縮小對明年預算案的意見分歧，正在以15日全體會議上處理為目標進行協商，但部分議員卻因出差海外而無法參加全體會議。雖然說是議政活動的壹環，但有人批評說，在民生經濟危機中，國會是不是背棄了處理預算案這壹最重要的職責。 據國會14日透露，國會政治改革特別委員會所屬的8名朝野議員在11日處理對行政安全部部長李祥敏的建議罷免案表決後，登上了飛往歐洲的飛機。他們是共同民主黨議員金永培、南仁順、申正勛、全在秀（均為音譯）等4人，國民力量黨姜民國、曹海珍、崔亨鬥等3人和正義黨議員沈相奵。 他們將在七天六晚裏先後訪問愛爾蘭、法國和德國。據悉，此次出差是為了了解海外議會選舉制度及選舉區改編等相關事例，從幾個月前開始就預定好的。但回國日期是17日，因此不可能參加15日舉行的全體會議。對此，國會政治改革特別委員會相關人士解釋說：“是在定期國會結束之後，很久以前開始就計劃好了日程，”“絕對不是外遊性出差。” 國民力量黨議員李柱煥、李憲升也為了申辦2030釜山世界博覽會，將從11日到19日訪問匈牙利及中亞。據悉，這是8月訪問中亞總統特使團的後續措施。 此外，國會文化體育觀光委員會所屬議員們為了促進韓日交流，檢查旅遊基礎設施，從12日開始訪問日本。他們原計劃16日回國，但在輿論批評他們因赴海外出差導致不能參加全體會議後，調整日程為15日上午回國。

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