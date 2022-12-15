公示價格時隔14年再次下跌……明年擁有稅負擔將減輕. December. 15, 2022 07:57. by 崔東洙記者、李祝福記者 firefly@donga.com,bless@donga.com. 明年全國標準單獨住宅和標準地（樣地）公示價格將比今年下降近6%。標準單獨住宅和標準地公示價格下降都是自2009年以後時隔14年來的首次。這是因為政府把公示價格現實化率（公示價格與市價的比率）恢復到2020年的水平，預計明年的擁有稅（保有稅）負擔也會減少。 國土交通部14日表示，據調查，明年標準單獨住宅的公示價格將下降5.95%，標準地將下降5.92%。標準單獨住宅規模為25萬套，是計算全國411萬套單獨住宅公示價格時的標準。以土地為例，全國3502萬塊土地中，有56萬塊土地起到標本作用。 標準單獨住宅公示價格下降是自2009年（-1.98%）以來的第壹次。明年的變動率與今年（7.34%）相比或將下降13.29個百分點，是歷屆最大跌幅。這很大程度上是因為適用了旨在緩解稅負的“公示價格現實化修訂計劃”。明年標準單獨住宅公示價格現實化率為53.5%，將恢復到2020年的現實化率（53.6%）水平。標準地公示價格現實化率也降至2020年（65.5%）的水平，達到65.4%。 據觀測，明年公寓等共同住宅公示價格的下降幅度也會很大。據韓國房地產院統計，從今年1月開始到12月第壹周（以5日為基準），全國公寓交易價格下跌了5.22%。韓國開發研究院（KDI）經濟信息中心所長宋仁浩（音）表示：“房地產停滯持續，下降交易也持續，共同住宅公示價格的下降幅度可能會更大。”標準共同住宅公示價格將於明年3月公開。

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