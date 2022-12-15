失去兩個朋友的梨泰院幸存高中生被發現死亡在過夜處. December. 15, 2022 07:57. by 全慧珍記者、崔美松記者 sunrise@donga.com,cms@donga.com. 在梨泰院萬聖節慘案現場生存下來的壹名高中生被發現死在某過夜處。據推測，他因未能克服慘案創傷，最終做出了極端的選擇。 首爾麻浦警察署表示，12日下午11點40分左右，在麻浦區的壹家住宿場所發現了死亡的A某。A某在當晚7點左右獨自入住，母親發現兒子在晚自習後沒有回家，就報案兒子失蹤，警方隨後展開了搜索。警方相關人士表示：“現場沒有懷疑犯罪的情況。看來A君做出了極端的選擇。”沒有發現遺書。 據悉，A某在慘案發生時失去了壹起去梨泰院的兩名朋友。A某腿部肌肉受到撕裂傷，病情危急，但在接受醫院治療後保住了性命。 據首爾市教育廳透露，A某在慘案發生後每周接受兩次精神健康醫學科咨詢治療，並隨時接受校內心理咨詢。據說擔心心理創傷的父母也和班主任壹直予以關註。首爾市教育廳表示：“從學校內的咨詢教師那裏收到了‘最近孩子好多了，校內活動也積極等，呈現出變化的樣子’的情況介紹，”“咨詢教師也受到了很大的沖擊。” 自稱是A某父母熟人的某吊唁者在網絡社區上寫道：“在高中壹年級的年紀裏，似乎難以完全忍受幸存者的痛苦，”“慘案發生後，他接受了精神科治療，學校生活也很好，父母很難相信他做出了極端的選擇。” 此外，梨泰院慘案遺屬協議會方面表示：“聽到A某死亡的消息後，本想去吊唁，但根據遺屬‘想安靜地送走’的意見，決定不前往吊唁。”

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