韓國幸福指數排名世界第59位……青少年“生活滿意度”排名倒數第壹. December. 14, 2022 07:56. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 在各年齡段的生活滿意度調查中，30多歲的人最高，60歲以上的人最低。據調查，韓國的幸福指數排在世界第59位，連中間值都達不到。 據統計廳13日發表的《韓國社會動向2022》顯示，韓國人的生活滿意度（滿分10分）平均分數去年為6.3分。2013年為5.7分，2018年為6.1分，呈逐漸上升趨勢。從年齡段來看，30多歲人群的滿意度（6.5分）最高。據分析，這是因為尋找工作崗位和組成家庭的時期被推遲的影響。相反，由於對老年的不安和貧困問題，50歲以後的生活滿意度逐漸下降。據調查，50多歲人群為6.3分，60歲以上人群為6.1分，65歲以上人群為6.0分。 兒童和青少年的生活滿意度為6.6分，在經濟合作與發展組織成員國中排名墊底。除韓國外，經合組織主要國家的平均分為7.6分。 去年，韓國的幸福指數（滿分10分）最近3年平均為5.94分，未達到中間值（6.0分）。世界排名第59位，低於美國（第16位）、日本（第54位）。在該領域排名第壹的是芬蘭，平均3年得分為7.82分。 據調查，低收入層比高收入層承擔的財產稅負擔程度更大。以2020年為基準，收入下遊10%（第壹等級）的財產稅負擔比率是6.15倍。同期，收入前10%（10分位）的財產稅負擔比率僅為0.29倍。收入下遊10%的財產稅負擔是上遊10%的約20倍。財產稅負擔比率是按照收入分配的財產稅額比重除以收入比重得出的數值。據分析，由於擁有高價住宅的低收入退休者，低收入階層的財產稅負擔加重。

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