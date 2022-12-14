文字奇跡. December. 14, 2022 07:55. . “深根樹不會被風吹動，所以花很美，果實也很多。鱷深泉水遭遇旱情也不幹，遂成河入海。”《龍飛禦天歌》中的壹段改成了現代語。壹個漢字詞也沒有。“歷經千年的時間，被漢字、漢文所遮住的這片土地的最深處，像泉水壹樣湧出的這片土地上的語言”的稱贊並不誇張。這不是韓國人，而是日本學者野間秀樹的稱贊。他向日本讀者解釋說，在《韓文的誕生》壹書中韓文的創立是世上獨壹無二的文字奇跡。也許是因為兼任畫家，他的文章將韓文制作的過程像壹幅畫壹樣展現出來。外國人的贊美使我們激動不已。 他引用申瞳集詩人的詩《生命》說，因為有韓文，這樣的詩才有可能。“我們還在硝煙的回憶中鱷呼喚著消失的名字鱷溫暖地沈浸在體溫中的名字鱷活著的人作證鱷死去的人告發活著的人。”詩人通過以6•25戰爭為素材的詩，淒慘地證明了戰爭的悲劇現實。但是，如果沒有韓文，這有可能嗎？也許正如野間秀樹教授所說，或許會像那些沒有自己文字的國家壹樣，要借用羅馬文字來證明戰爭的悲劇。他所說的“文字奇跡”，即韓文的價值就在這裏。 但是，我們過於忽視其價值，沒有思考，真的沒有任何思考，傷害了母語的身體。不分妳我，我們嘴裏英語說得流利，混著英語，我們耳朵裏才聽得舒服。日本學者在讀朝鮮敘事詩《龍飛禦天歌》時，對深泉樹和深泉水的比喻贊嘆不已，並說“韓國語具有清秀而又充滿力量的韻律美”，而我們不僅沒有保存美麗，反而共謀破壞美麗。外國人的稱贊讓我們感到羞愧。

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