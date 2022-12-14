FTX創始人在巴哈馬被捕，可能面臨終身監禁. December. 14, 2022 07:56. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 曾經是世界三大虛擬貨幣交易所之壹、但後來申請破產的FTX創始人薩姆·班克斯曼弗裏德（照片）12日在加勒比海國家巴哈馬被捕。在美國紐約南部地方檢察廳起訴後，巴哈馬當局采取了行動。 巴哈馬政府當天表示：“美國通報稱以犯罪嫌疑起訴了班曼弗裏德，因此逮捕了他。美國很有可能立即要求引渡罪犯。”被稱為“華爾街陰間使者”的紐約南部地方檢察廳在推特上寫道：“根據我們的非公開起訴書，巴哈馬當局逮捕了班曼弗裏德。起訴書內容將於13日上午公開。” 自上月11日FTX向美國法院申請破產保護後，時隔壹個月班曼弗裏德被捕。創始人班曼弗裏德在10月份還領導企業價值達320億美元（約42萬億韓元）的FTX，下個月就成了囚犯。 班曼弗裏德原計劃參加13日的美國議會聽證會。由於當天突然被捕，聽證會的日程調整將不可避免。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）表示：“如果詐騙嫌疑被判有罪，可能會被判終身監禁。”2008年詐騙行為被揭發的“龐氏詐騙犯”伯尼·梅多夫被判處150年有期徒刑。 班曼弗裏德涉嫌挪用顧客資金，即把顧客存在FTX的資金用作投資公司“阿拉梅達研究”的投資資金等。他還欠50名上位債權人31億美元（約4萬億韓元）。FTX的新首席執行官、結構調整專家約翰·雷在議會聽證會前夕提交的書面答辯中表示，“顧客資金與阿拉梅達研究的資產交織在壹起使用”，確認了有關班曼弗裏德的疑惑屬實。

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