現代汽車和起亞在歐洲市場的電動汽車累計銷量分別突破20萬輛. December. 12, 2022 07:32. by 金在亨 monami@donga.com. 現代汽車和起亞在歐洲電動汽車（EV）市場實現了累計銷量分別超過20萬輛的壯舉。 11日，據歐洲汽車工業協會（ACEA）透露，起亞10月末累計銷量為20.0984萬輛。自2014年推出Soul EV並首次進軍歐洲電動汽車市場以來，時隔8年。起亞在2019年歐洲年銷量為1.3132萬輛，突破“1萬輛”線後，2020年銷量為3.9031萬輛，去年銷量達到6.3419萬輛，持續增加。 因此，與4月份率先突破20萬輛累計銷量的現代汽車壹起，現代汽車集團旗下的兩家公司電動汽車累計銷量都突破了20萬輛。以10月末為準，現代汽車累計銷量為23.7631萬輛。現代汽車的累計銷量依次為KONA EV（14.5144萬輛）、IONIQ EV（4.9241萬輛）、IONIQ 5（4.3246萬輛）等車型；起亞汽車方面依次為Niro EV（12.1852萬輛）、Soul EV（4.6791萬輛）、EV6（3.2341萬輛）等車型。 兩家公司在歐洲市場的電動汽車年銷量合計今年也將再次刷新最高值。去年在歐洲市場共銷售了13.5408萬輛的現代汽車集團，到今年10月為止，共銷售了11.9153萬輛，離去年的累計銷量僅差約12%。與去年同期（10.4883萬輛）相比，增加了約14%。

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