《阿凡達2》導演卡梅隆：“韓國是世界票房的標準”. December. 10, 2022 07:22. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “韓國觀眾不是看過很多次《阿凡達》（2009年）嘛。所以韓國對我們來說是非常重要的國家。希望這次也能以在韓國的票房為標準，實現全球票房大賣。” 帶著《阿凡達》的後續篇《阿凡達2：水之道》來到韓國的好萊塢大師詹姆斯•卡梅隆導演對選擇韓國作為該片首映國家的理由做出了上述表示。《阿凡達2：水之道》將於14日在韓國全球首映。 9日，在首爾永登浦區某酒店舉行的記者招待會上，卡梅隆導演和制片人約翰•蘭多、薩姆•沃丁頓、佐伊•索爾達娜、西格妮•韋弗、史蒂芬•朗等主演壹同出席了記者招待會。蘭多制作人表示：“努力給觀眾帶來在銀幕上與角色們壹起奔跑的感覺。”韋弗也表示：“電影壹開始，觀眾們就會體驗到成為（電影中）家族壹員的驚人經歷。”韋弗飾演成為夫婦的納美族族長傑克（薩姆•沃丁頓飾）和娜塔莉（佐伊•索爾達娜）領養的少女基裏。 如果說系列第壹部主要展示了潘多拉行星的森林，那麽這次則將焦點放在了大海上。卡梅隆導演表示：“這次也想展現（人類）肆意破壞環境、掠奪資源的樣子”，“不是要教訓什麽，而是讓人感覺到某種東西的電影。” 由於系列第壹部在韓國吸引了1360萬名觀眾，並固守著歷代世界第壹的票房紀錄，因此預計後續篇也會大獲成功。但也有人擔心長達3小時12分鐘的放映時長會拖後腿。對此，卡梅隆導演表示：“花同樣的錢看時間很長的電影不是更好嗎？這部電影性價比很高。” “我們的目標是給觀眾帶來最好的電影體驗。相信觀眾不會抱怨太長。（笑）”

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